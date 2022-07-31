Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал беспилотник. В городе отменили мероприятия по случаю Дня ВМФ

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что шесть человек получили ранения в результате атаки на штаб Черноморского флота утром 31 июля. По предварительным данным, атаку совершил прилетевший во двор штаба беспилотник.

Развожаев возложил ответственность за атаку на «укронацистов».

В пресс-службе флота заявили, что сработало «маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотный летательный аппарат». Сотрудники штаба пострадали из-за «разлета осколков оконных стекол», передает «Интерфакс».

Из соображений безопасности в городе отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ, сообщил Развожаев. «Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставайтесь дома!» — написал он в телеграме.