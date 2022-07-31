Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал беспилотник. В городе отменили мероприятия по случаю Дня ВМФ
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что шесть человек получили ранения в результате атаки на штаб Черноморского флота утром 31 июля. По предварительным данным, атаку совершил прилетевший во двор штаба беспилотник.
Развожаев возложил ответственность за атаку на «укронацистов».
В пресс-службе флота заявили, что сработало «маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотный летательный аппарат». Сотрудники штаба пострадали из-за «разлета осколков оконных стекол», передает «Интерфакс».
Из соображений безопасности в городе отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ, сообщил Развожаев. «Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставайтесь дома!» — написал он в телеграме.