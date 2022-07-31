Путин утвердил новую морскую доктрину РФ

В документе говорится о существовании «жизненно важных» и «важных» зон обеспечения национальных интересов России в Мировом океане.

К первым относятся, в частности, внутренние морские воды, исключительная экономическая зона и континентальный шельф РФ, прилегающий к российскому побережью Арктический бассейн, Охотское море и российская часть Каспийского моря. Ко вторым зонам относятся акватории морей, прилегающих к российскому побережью (в том числе Азовское и Черное моря), восточная часть Средиземного моря, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, а также районы прохождения мировых морских коммуникаций.

Для защиты своих национальных интересов в Мировом океане Россия «реализует свое бесспорное право» на присутствие сил ВМФ и их применение в «строгом соответствии» с российским законодательством и международными нормами и договорами, сказано в Морской доктрине.