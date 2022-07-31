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Путин утвердил новую морскую доктрину РФ

Источник: Президент России

Президент РФ Владимир Путин 31 июля утвердил новую морскую доктрину РФ, а также корабельный устав ВМФ.

Выступая на военном морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ, Путин заявил, что в документе «открыто» обозначены «границы и зоны» национальных интересов России, защиту которых РФ будет обеспечивать «твердо и всеми средствами», передает «Интерфакс».

В документе говорится о существовании «жизненно важных» и «важных» зон обеспечения национальных интересов России в Мировом океане.

К первым относятся, в частности, внутренние морские воды, исключительная экономическая зона и континентальный шельф РФ, прилегающий к российскому побережью Арктический бассейн, Охотское море и российская часть Каспийского моря. Ко вторым зонам относятся акватории морей, прилегающих к российскому побережью (в том числе Азовское и Черное моря), восточная часть Средиземного моря, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, а также районы прохождения мировых морских коммуникаций.

Для защиты своих национальных интересов в Мировом океане Россия «реализует свое бесспорное право» на присутствие сил ВМФ и их применение в «строгом соответствии» с российским законодательством и международными нормами и договорами, сказано в Морской доктрине.

Среди вызовов и угроз национальной безопасности РФ в морской доктрине упомянуты:

  • курс США на доминирование в Мировом океане, а также их стремление достичь «подавляющего превосходства своих военно-морских сил» и ограничить доступ России к ресурсам океана и морским транспортным коммуникациям;
  • территориальные претензии к России «ряда государств», касающиеся «некоторых ее приморских и островных территорий»;
  • продвижение к границам РФ военной инфраструктуры НАТО;
  • вооруженные конфликты в районах, имеющих «особое геополитическое значение для РФ и ее союзников»;
  • наращивание иностранного военно-морского присутствия в Арктике;
  • попытки «ряда государств» изменить правовые режимы морских пространств и проливов.

В документе также перечислены «основные риски для морской деятельности», в том числе:

  • недостаточное участие российского торгового флота в международных перевозках;
  • «существенная зависимость» российской внешней торговли от морских перевозок и морских трубопроводных систем;
  • введение санкций против российских судостроительных и нефтегазовых компаний;
  • несоответствие состава и состояния российского научно-исследовательского флота современных требованиям и «масштабам задач»;
  • отсутствие достаточного количества пунктов базирования ВМФ за пределами России;
  • влияние Мирового океана на изменение климата, которое характеризуется «увеличением частоты и возрастанием интенсивности стихийных природных явлений».

Предыдущая версия морской доктрины РФ была утверждена в 2015 году.