Путин утвердил новую морскую доктрину РФ
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Президент РФ Владимир Путин 31 июля утвердил новую морскую доктрину РФ, а также корабельный устав ВМФ.
Выступая на военном морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ, Путин заявил, что в документе «открыто» обозначены «границы и зоны» национальных интересов России, защиту которых РФ будет обеспечивать «твердо и всеми средствами», передает «Интерфакс».
В документе говорится о существовании «жизненно важных» и «важных» зон обеспечения национальных интересов России в Мировом океане.
К первым относятся, в частности, внутренние морские воды, исключительная экономическая зона и континентальный шельф РФ, прилегающий к российскому побережью Арктический бассейн, Охотское море и российская часть Каспийского моря. Ко вторым зонам относятся акватории морей, прилегающих к российскому побережью (в том числе Азовское и Черное моря), восточная часть Средиземного моря, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, а также районы прохождения мировых морских коммуникаций.
Для защиты своих национальных интересов в Мировом океане Россия «реализует свое бесспорное право» на присутствие сил ВМФ и их применение в «строгом соответствии» с российским законодательством и международными нормами и договорами, сказано в Морской доктрине.
Среди вызовов и угроз национальной безопасности РФ в морской доктрине упомянуты:
- курс США на доминирование в Мировом океане, а также их стремление достичь «подавляющего превосходства своих военно-морских сил» и ограничить доступ России к ресурсам океана и морским транспортным коммуникациям;
- территориальные претензии к России «ряда государств», касающиеся «некоторых ее приморских и островных территорий»;
- продвижение к границам РФ военной инфраструктуры НАТО;
- вооруженные конфликты в районах, имеющих «особое геополитическое значение для РФ и ее союзников»;
- наращивание иностранного военно-морского присутствия в Арктике;
- попытки «ряда государств» изменить правовые режимы морских пространств и проливов.
В документе также перечислены «основные риски для морской деятельности», в том числе:
- недостаточное участие российского торгового флота в международных перевозках;
- «существенная зависимость» российской внешней торговли от морских перевозок и морских трубопроводных систем;
- введение санкций против российских судостроительных и нефтегазовых компаний;
- несоответствие состава и состояния российского научно-исследовательского флота современных требованиям и «масштабам задач»;
- отсутствие достаточного количества пунктов базирования ВМФ за пределами России;
- влияние Мирового океана на изменение климата, которое характеризуется «увеличением частоты и возрастанием интенсивности стихийных природных явлений».
Предыдущая версия морской доктрины РФ была утверждена в 2015 году.