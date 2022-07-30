Володин назвал предателями россиян, уехавших из страны после начала войны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Граждане РФ, покинувшие страну после начала войны в Украине, являются предателями. Такую точку зрения высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать — он предатель.

Володин также заявил, что те политики, которые не поддержали признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, выступают против народа, так как поддержку признанию высказали «100% политических фракций в Госдуме».

После начала войны, по оценкам социологов, из России уехали более ста тысяч человек. Чаще всего они переезжали в Армению, Грузию, Турцию и Казахстан.

Российские власти в мае утверждали, что 80% уехавших уже вернулись в страну.