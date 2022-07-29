Заместитель командующего Южного военного округа арестован по подозрению в растрате двух миллионов рублей

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Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова. Его подозревают в растрате средств министерства обороны на личные нужды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Южного окружного военного суда.

По данным следствия, Воронов потратил около двух миллионов рублей ведомства на благоустройство своего дома и земельного участка. Помимо этого, заместителя командующего подозревают в злоупотребление должностными полномочиями, получении взятки и мошенничестве, пишет РБК.

Защита обвиняемого обжаловала решение суда об аресте. Апелляцию рассмотрит Южный окружной военный суд 1 августа.