Группа «Тату» объявила о первом с 2013 года концерте. Он состоится в Минске

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Группа «Тату» в оригинальном составе выступит на фестивале «Ovion Show» в Минске. Об этом сообщается на официальной странице группы во «ВКонтакте».

Это будет первое полноценное концертное выступление «Тату» за девять лет. На странице фестиваля указано, что группа станет хедлайнером.

Мероприятие состоится 3 сентября.

Пока неясно, будет ли концерт разовым или группа после этого планирует продолжить выступления.

Группа «Тату» официально прекратила существование в 2011 году. Последний полноценный концерт коллектива состоялся в 2013 году; после этого группа выступала еще дважды — исполняла песню «Нас не догонят» на открытии Олимпиады в Сочи и на юбилее ансамбля «Непоседы» в 2016 году.

«Тату» — одна из наиболее известных российских групп 2000-х годов и одна из немногих, получивших широкую известность не только в России, но и на Западе.