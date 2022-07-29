DHL с сентября прекратит доставку грузов и документов по России

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Международная транспортная компания DHL Express с 1 сентября прекратит доставку грузов и документов по России. Причиной называются «существенные технические сложности, а также законодательные ограничения». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Все документы и грузы, принятые до 31 августа, будут доставлены получателям, отмечает DHL. После этого компания будет осуществлять доставку грузов только из России.

В начале марта несколько крупнейших транспортных компаний, включая DHL, приостановили прием и доставку грузов в Россию.

После начала войны сотни иностранных компаний приостановили свою деятельность, сократили инвестиции или вовсе покинули российский рынок. По данным Йельского университета, такое решение приняло более тысячи компаний.

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