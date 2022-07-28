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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня украинской государственности заявил, что Украина — единственная наследница Киевской Руси.

«Украинское государство берет свое начало по меньшей мере полторы тысячи лет назад, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины, и Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси», — сказал Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что Украина — «не колония, не анклав, не протекторат, не часть чужих империй, не „земли в составе“, не союзная республика, не автономия, а свободное, суверенное, неделимое и независимое государство».

На слова Зеленского о «наследнице Киевской Руси» отреагировали в МИД РФ. «Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью», — написала в телеграме официальный представитель ведомства Мария Захарова.

День украинской государственности в Украине отмечают впервые — Зеленский предложил внести в календарь этот праздник в августе 2021 года, когда Украина отмечала 30-летие независимости. Он совпадает с Днем крещения Руси.