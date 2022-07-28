В Ухани четыре жителя заболели ковидом. Чем ответили власти? Закрыли на карантин миллион человек

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Власти китайского города Ухань закрыли на карантин целый район города, где проживает около миллиона человек, после обнаружения четырех заболевших ковидом.

Двух заболевших выявили в рамках регулярного тестирования населения, еще двое оказались в числе их близких социальных контактов. Болезнь у всех протекает в легкой форме, без симптомов.

Карантин объявлен сроком на три дня, начиная с 27 июля. В районе закрыты все предприятия общественного питания, религиозные учреждения, кинотеатры, рынки, отменено движение общественного транспорта.

Жителям четырех кварталов, где возможность заражения была определена как «высокая», вообще запретили покидать свои дома. Остальных жителей района призывают не делать этого без жизненно важной необходимости.

Ухань в конце 2019 года стал первым городом в мире, где был выявлен коронавирус. Весной 2020 года весь город на два месяца был закрыт на локдаун, что позволило быстро снизить число заражений до нуля — город вернулся к нормальной жизни, в то время как в Европе и России первая волна ковида только началась.

В отличие от подавляющего числа стран мира, в Китае до сих пор придерживаются политики «нулевой толерантности» по отношению к ковиду — ее объясняют низким уровнем вакцинации среди пожилых людей. Въезд иностранцев в страну все еще серьезно ограничен.

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