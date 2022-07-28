УЕФА начал расследование из-за скандирования имени Путина на матче киевского «Динамо» в Стамбуле

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале дисциплинарного расследования в связи с поведением болельщиков турецкого «Фенербахче» на матче с украинским «Динамо» (Киев).

Вечером 27 июля в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов зрители начали скандировать «Ла-ла-ла, Владимир Путин!», когда на 57-й минуте полузащитник украинской команды Виталий Буяльский открыл счет и начал праздновать перед фанатами забитый гол. Киевское «Динамо» выиграло эту встречу в дополнительное время со счетом 2:1 и прошло в следующий раунд.

Из-за выкриков турецких фанатов главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию, пишет Sports.ru.

Как сообщает Baza, после матча турецкие фанаты устроили флешмоб в , публикуя российские флаги и посты в поддержку Путина. Однако сделали это они в аккаунте московского, а не киевского «Динамо».