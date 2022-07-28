Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о Евгении Пригожине и «фабрике троллей»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Госдепартамент США назначил награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и еще 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», известного как «фабрика троллей».

«Они сознательно и преднамеренно вступили в сговор, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам путем нарушения, препятствования и разрушения законных функций государства через мошенничество и обман с целью вмешательства в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года», — говорится на сайте программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию».

Всем, кто готов поделиться сведениями о Пригожине, предлагается связаться с Госдепом через защищенные мессенджеры Signal, Telegram, WhatsApp или в даркнете через браузер Tor.

В 2018 году власти США обвинили Евгения Пригожина и еще 12 человек, связанных с «фабрикой троллей», во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. ФБР объявило всех подозреваемых в розыск. За информацию о них была назначена награда. Например, за сведения о местонахождении Пригожина ФБР предлагало 250 тысяч долларов. В ответ на это пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену, публиковала адрес, по которому его можно найти.