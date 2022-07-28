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Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о Евгении Пригожине и «фабрике троллей»

Источник: Государственный департамент США

Госдепартамент США назначил награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и еще 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», известного как «фабрика троллей».

«Они сознательно и преднамеренно вступили в сговор, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам путем нарушения, препятствования и разрушения законных функций государства через мошенничество и обман с целью вмешательства в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года», — говорится на сайте программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию».

Всем, кто готов поделиться сведениями о Пригожине, предлагается связаться с Госдепом через защищенные мессенджеры Signal, Telegram, WhatsApp или в даркнете через браузер Tor.

В 2018 году власти США обвинили Евгения Пригожина и еще 12 человек, связанных с «фабрикой троллей», во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. ФБР объявило всех подозреваемых в розыск. За информацию о них была назначена награда. Например, за сведения о местонахождении Пригожина ФБР предлагало 250 тысяч долларов. В ответ на это пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену, публиковала адрес, по которому его можно найти.

Подробнее об обвинениях в адрес «фабрики троллей»