Двух бывших полицейских из Миннеаполиса, участвовавших в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приговорили к трем годам тюрьмы

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Окружной судья США Пол Магнусон на слушаниях в Сент-Поле, штат Миннесота, вынес приговор двум бывшим полицейским из Миннеаполиса по обвинениям, связанным с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, пишет Reuters.

36-летнего Тао приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, 28-летнего Кьенга — к трем годам, сообщил прокурор Миннесоты Эндрю Люгер.

В феврале присяжные признали Тао, Кьенга и еще одного бывшего офицера полиции 39-летнего Томаса Лейна виновными в том, что они нарушили конституционные права Флойда и не пришли ему на помощь, когда полицейский Дерек Шовин во время задержания девять минут стоял коленом на его шее. По данным прокуратуры, в это время Кьенг коленом восемь минут держал ноги Флойда.

21 июля суд приговорил Томаса Лейна к двум с половиной годам лишения свободы.

В июне 2021 года суд вынес приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, , которого присяжные признали виновным в убийстве Джорджа Флойда. Его приговорили к 252 месяцам лишения свободы (это 21 год), но суд учел семь месяцев, которые тот провел в заключении. Таким образом, по этому приговору он проведет в заключении 20 лет и пять месяцев. В июле 2022 года Шовина приговорили к 21 году по обвинению в нарушении конституционных прав Флойда. Оба приговора будут исполняться одновременно.

Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года в Миннеаполисе после того, как его задержали полицейские. Гибель Флойда стала причиной массовых выступлений против расовой дискриминации, известных как Black Lives Matter. Акции протеста в некоторых случаях перерастали в беспорядки и столкновения с полицией.

О Black Lives Matter

Абсолютно исчерпывающий путеводитель «Медузы» по новому миру, который изменило движение Black Lives Matter

О Black Lives Matter

Абсолютно исчерпывающий путеводитель «Медузы» по новому миру, который изменило движение Black Lives Matter