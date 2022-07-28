Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры
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Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель завершит карьеру по окончании текущего сезона.
Объясняя свое решение, 35-летний гонщик заявил, что он хочет больше времени проводить с семьей и уделять воспитанию детей.
Феттель — один из наиболее титулованных гонщиков «Формулы-1» всех времен. Он четырежды становился чемпионом мира с командой «Ред Булл» (в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах). За карьеру в общей сложности Феттель выиграл 53 Гран-при и 57 раз стартовал с поул-позиции.
В последние два сезона Феттель выступает за «Астон Мартин» — команду, машина которой не позволяет бороться за высокие результаты. В 32 гонках четырехкратный чемпион лишь однажды поднимался на подиум.