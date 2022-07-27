Зеленский выдвинул на пост генпрокурора депутата от своей партии «Слуга народа» Андрея Костина. Его связывают с главой офиса президента Ермаком

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Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить новым генпрокурором депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина. Постановление о получении согласия от парламента внесено в Верховную Раду.

49-летний Андрей Костин — адвокат. Как пишет «Украинская правда», ранее Костин претендовал на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и тогда общественные организации называли его репутацию «сомнительной».

Утверждалось, в частности, что в 2019 году он не сообщил антикоррупционным органам о продаже двух квартир в Одессе и что под его руководством комитет Верховной Рады по правовой политике препятствовал проведению судебной реформы. Также отмечалось, что он и другие депутаты назначили жен и детей друг друга своими помощниками.

Костин, как писал сайт Liga.net, был рекомендован в предвыборный список «Слуги народа» главой офиса президента Андреем Ермаком.

В середине июля генпрокурор Ирина Венедиктова, работавшая с 2020 года, была отправлена в отставку. Также должности лишился глава СБУ (и друг детства Зеленского) Иван Баканов. Президент Зеленский объяснил решение тем, что среди сотрудников прокуратуры и СБУ оказалось много коллаборантов.

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