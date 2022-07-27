Замглавы ЦБ Юрий Исаев уволился. Как утверждали источники «Медузы», его назначили в банк за месяц до войны по просьбе ФСБ
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев покидает свою должность с 1 августа «по собственному желанию», сообщается в пресс-релизе ЦБ.
Как рассказал «Медузе» источник в регуляторе, Исаев увольняется по состоянию здоровья.
Исаев ранее был главой Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На пост заместителя Эльвиры Набиуллиной в ЦБ его назначили в январе 2022 года.
Как утверждали источники «Медузы», близкие к ЦБ и правительству РФ, в руководство Центробанка Исаева назначили по просьбе ФСБ и «как раз под эти новые события» — за месяц до начала военных действий в Украине.
В качестве замглавы ЦБ Исаев входил в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Там он отвечал за контроль по валютным операциям, в частности, за механизм по выплате валютного долга кредиторам из «недружественных стран». Также эта комиссия рассматривает сделки по покупке активов иностранных компаний, уходящих из России на фоне войны в Украине.
С начала 2022 года Центробанк покинули уже четыре зампреда: в январе со своего поста ушел Дмитрий Скобелкин, в марте уволился Сергей Швецов, а в июне — Михаил Алексеев.