Замглавы ЦБ Юрий Исаев уволился. Как утверждали источники «Медузы», его назначили в банк за месяц до войны по просьбе ФСБ

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Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев покидает свою должность с 1 августа «по собственному желанию», сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Как рассказал «Медузе» источник в регуляторе, Исаев увольняется по состоянию здоровья.

Исаев ранее был главой Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На пост заместителя Эльвиры Набиуллиной в ЦБ его назначили в январе 2022 года.

Как утверждали источники «Медузы», близкие к ЦБ и правительству РФ, в руководство Центробанка Исаева назначили по просьбе ФСБ и «как раз под эти новые события» — за месяц до начала военных действий в Украине.

В качестве замглавы ЦБ Исаев входил в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Там он отвечал за контроль по валютным операциям, в частности, за механизм по выплате валютного долга кредиторам из «недружественных стран». Также эта комиссия рассматривает сделки по покупке активов иностранных компаний, уходящих из России на фоне войны в Украине.

С начала 2022 года Центробанк покинули уже четыре зампреда: в январе со своего поста ушел Дмитрий Скобелкин, в марте уволился Сергей Швецов, а в июне — Михаил Алексеев.

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Читайте наше расследование о работе ЦБ в условиях войны

Крышка гроба закрыта и заколочена Почему Эльвира Набиуллина не ушла из Центробанка после начала войны — и как ЦБ пытается спасти российскую экономику. Расследование «Медузы»