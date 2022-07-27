Little Big отменили российский тур. Музыканты выступили против войны и уехали в США
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Группа Little Big сообщила об отмене своего концертного тура по России.
«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным, — написали музыканты в инстаграме. — Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас!»
С августа по декабрь 2022 года у коллектива были запланированы почти три десятка выступлений по всей России, в том числе большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
24 июня Little Big выпустили клип «Generation cancellation», который они назвали своим «антивоенным манифестом». Тогда же музыканты официально объявили, что еще в марте уехали из России и сейчас проживают в Лос-Анджелесе.