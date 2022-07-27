Испания выдала России Инессу Бранденбург, похитившую из сибирского банка полмиллиарда рублей

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Испания одобрила экстрадицию в Россию бывшей сотрудницы российского банка Инессы Бранденбург, которую обвиняют в краже 560 миллионов рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о ее выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сказала Волк.

По информации следствия, в 2018 году Бранденбург, которая занимала пост председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР), забрала из банковского хранилища 561 миллион рублей. Деньги она вынесла в девяти спортивных сумках вместе с подельником. Затем Бранденбург вылетела в Москву на арендованном самолете, после чего скрылась за границей.

Следствие считает, что она присвоила себе 100 миллионов рублей. У нее было четыре подельника. Один из них — совладелец СБРР Григорий Романюта. Как полагают российские правоохранительные органы, именно он организовал кражу и специально назначил Бранденбург главой банка, чтобы она вынесла деньги. Романюта забрал себе 350 миллионов и тоже уехал за границу.

В 2019 году трое подельников Бранденбург и Романюты были осуждены; каждый из них получил три года колонии. Бранденбург задержали в Испании в 2021 году. Романюту все еще разыскивают.

На 1 января 2018 года Сибирский банк реконструкции и развития занимал 322-е место в банковской системе России. Кража из СБРР произошла 26 января — за пять дней до того, как в банке должна была пройти проверка ЦБ. В начале февраля того же года регулятор отозвал у СБРР лицензию в связи с полной утратой капитала.