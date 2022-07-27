«Агентство»: на крейсере «Москва» погиб сын контр-адмирала, командующего дивизией кораблей Черноморского флота

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37-летний капитан-лейтенант Валерий Криворог погиб на крейсере «Москва», затонувшем в апреле в Черном море, сообщает «Агентство», ссылаясь на слова трех неназванных источников.

Отец пропавшего — контр-адмирал Олег Криворог, командир 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота, в которую входил и крейсер «Москва».

По словам собеседников «Агентства», после того, как корабль затонул, Валерий Криворог считается пропавшим без вести. Последний раз он появлялся во «ВКонтакте» 9 апреля, за пять дней до гибели крейсера «Москва».

В пресс-службе Черноморского флота не ответили на вопросы журналистов — «и бросили трубку», отмечает «Агентство». На запрос издания военные не ответили.

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Крейсер «Москва» затонул 13 апреля. Минобороны РФ несколько дней не признавало, что среди экипажа есть жертвы, затем подтвердило гибель одного военнослужащего, еще 27 человек объявили «пропавшими без вести». Родственники некоторых членов экипажа «Москвы», среди которых были срочники, спустя три месяца после гибели корабля не знают об их судьбе.

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