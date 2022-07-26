В России планируют развивать 6G. Коммерческие сети 5G в стране пока не заработали

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«Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) готовят совместный проект по разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, на эти цели они запрашивают из бюджета более 30 миллиардов рублей. По его словам, предполагается, что оборудование в рамках проекта может быть создано к 2025 году.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по данным издания, поручил Минцифры до 1 августа совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов дополнительное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере сетей связи 6G. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Гендиректор НИИ радио Олег Иванов подтвердил «Коммерсанту», что его институт совместно со «Сколтехом» подготовили предложения по разработке российского оборудования 6G. «О деталях и финансировании говорить пока рано», — сказал он.

В России, напоминает «Коммерсант», пока нет ни одной коммерческой сети предыдущего поколения 5G. Операторы строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G, не могут получить частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, так как в России он занят спецслужбами.

В свою очередь в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») заявили, что «сейчас 4G полностью удовлетворяет запросам клиентов и даже переход к пятому поколению не будет ощутимо заметен для обывателя, не говоря уже о шестом».

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