Tetra Pak решила передать российское подразделение местной команде менеджеров

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Компания Tetra Pak решила передать российское подразделение местной команде менеджмента, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно пресс-релизу, Tetra Pak не может поддерживать операционную деятельность в России из-за нарушения цепочек поставок в результате экспортных ограничений в отношении РФ.

Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков.

Завод Tetra Pak в Лобне — крупнейшее предприятие по производству упаковки для жидких пищевых продуктов в России и Восточной Европе, пишет РБК.

После вторжения России в Украину Tetra Pak объявила, что приостанавливает инвестиции и новые проекты в России и сокращает производство, продолжив выпуск упаковки для молочных продуктов и детского питания.

В июне шведские СМИ писали, что Tetra Pak попросила правительство Швеции разрешить ей экспорт в Россию из гуманитарных соображений и из-за опасности национализации активов, но получила отказ.