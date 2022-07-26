Правительство предложило включить в тарифы ЖКХ расходы на «цифровую инфраструктуру»

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Министерство строительства РФ предложило включить в тариф на тепло и воду расходы на создание и обслуживание «цифровой инфраструктуры». Проект такого постановления, по сведениям источников «Коммерсанта», уже направлен в профильные ведомства российского правительства.

По сведениям издания, речь идет о масштабной цифровизации строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года стоимостью 393 миллиарда рублей. Она предполагает установку типовых систем управления снабжения ресурсами, в том числе интеллектуальных приборов учета, «умных» датчиков, систем контроля зданий и других.

При этом в проекте постановления говорится, что предложения Минстроя могут привести к росту общего платежа за коммунальные услуги выше инфляции. Рост платежа ограничивается предельным индексом, однако, согласно документу, в отдельных муниципальных образованиях его можно будет устанавливать выше регионального уровня.

В Федеральной антимонопольной службе РФ заявили изданию, что не поддержат изменения индексов платы граждан за ЖКХ.

В Минстрое в свою очередь сказали, что поправки «не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства».