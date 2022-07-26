МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП из-за войны в Украине. Экономика России сократится меньше, чем ожидалось ранее

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Международный валютный фонд второй раз за год понизил прогноз роста мирового ВВП из-за войны в Украине и высокой инфляции — с 3,6% до 3,2%.

При этом фонд улучшил свою оценку снижения российской экономики в 2022 году — с 8,5% до 6%, но увеличил уровень ожидаемого падения ВВП России в 2023 году с 2,3% до 3,5%.

Главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша подчеркнул, что, несмотря на улучшение прогноза для российской экономики на 2022 год, необходимо помнить, что ее все еще ожидает «достаточно серьезная рецессия».

Отдельное внимание МВФ уделил возможному сценарию, включающему полное прекращение поставок российского газа в Европу. По прогнозам фонда, такое развитие событий приведет к снижению роста мирового ВВП до 2,6% в 2022 году и до 2% на следующий год. В США и ЕС в 2023 году, согласно прогнозу, рост будет практически нулевым.

Гуринша отметил, что глобальный рост опускался ниже 2% всего пять раз с 1970 года — последний раз из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.

Страны Евросоюза сильно зависят от поставок российских энергоносителей — на Россию приходилось 45% газового импорта ЕС. Война в Украине спровоцировала сокращение поставок энергоносителей, рост цен на них и, как следствие, ускорение инфляции.

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