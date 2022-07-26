Минобороны РФ объявило о проведении первых с начала войны масштабных стратегических учений

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С 30 августа по 5 сентября в Восточном военном округе пройдет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», объявило российское Минобороны.

Руководить учением будет начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, в маневрах примут участие «воинские контингенты других государств».

В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе. Кроме войск (сил) Восточного военного округа к данным маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации.

Учения будут проводиться на 13 полигонах Восточного военного округа, говорится в сообщении Минобороны, сколько в них будет задействовано человек, не уточняется.

В этом же сообщении Минобороны заявляет, что «ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий».

«К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил РФ, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — говорится в сообщении.

Ни одно из запланированных мероприятий, включая учения, «не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами».

«Восток-2022» — первые масштабные учения, которые Минобороны РФ собирается провести после начала вторжения в Украину, которое российские власти называют «специальной операцией».

Предыдущие масштабные маневры Минобороны РФ проводило 19 февраля, это были учения сил стратегического сдерживания. Ими руководил президент РФ Владимир Путин. Вмести с ним за учениями из ситуационного центра в Кремле наблюдал Александр Лукашенко. В рамках учений запускали баллистические и крылатые ракеты.

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