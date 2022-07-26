Минфин РФ предложил убрать из ЕГРЮЛ сведения о владельцах ООО, чтобы «ограничить свободный доступ к ним посторонних»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство финансов России предлагает отказаться от раскрытия в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) данных об учредителях компаний в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой Минфина.

Учет долей в ООО Минфин предлагает передать регистраторам. Это позволит исключить параллельный учет долей в ООО, а также поможет ограничить свободный доступ посторонних к сведениям о совладельцах ООО, а потому стоит подумать и об отказе от предоставления сведений о них в ЕГРЮЛ, рассказал источник агентства.

Такой подход, пишет «Интерфакс», «соответствует общему тренду на ограничение доступа к информации о российских компаниях и гражданах в условиях санкционного давления».

По действующим в данный момент правилам в ЕГРЮЛ можно в свободном доступе найти информацию о зарегистрированных в России компаниях, включая имена их генеральных директоров и прочие данные.

После начала вторжения России в Украину правительство разрешило акционерным обществам (АО) временно не раскрывать ряд сведений о себе, мотивировав такой шаг защитой информации в условиях санкций.

В конце 2020 года Госдума РФ приняла закон, закрывающий сведения о сотрудниках судейских, правоохранительных и контрольных органов — от ФСБ до Счетной палаты — содержащиеся в различных реестрах. «Медуза» писала о том, как это затруднит работу журналистам-расследователям.

Читайте здесь

Любите читать про дворцы силовиков и многомиллионные состояния чиновников? Дума хочет скрыть данные, благодаря которым журналисты их находят И что, больше таких статей не будет?

Читайте здесь

Любите читать про дворцы силовиков и многомиллионные состояния чиновников? Дума хочет скрыть данные, благодаря которым журналисты их находят И что, больше таких статей не будет?