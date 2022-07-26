Брянский губернатор рассказал об атаке дрона с бомбой на пограничный пункт. Погиб один человек

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Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате взрыва, произошедшего на пограничном пункте «Троебортное» в Севском районе Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным чиновника, утром 26 июля к таможенному посту с территории Украины подлетел квадрокоптер, который сбросил взрывное устройство на близлежащий склад временного хранения (СВХ).

О возможных перебоях в работе пункта пропуска из-за обстрела информации не поступало.

После начала российского вторжения в Украину в российских приграничных регионах власти и местные жители регулярно сообщают об обстрелах или взрывах. Украинские власти обычно не берут на себя ответственность за эти происшествия. В Брянской и других приграничных областях России действует высокий уровень террористической опасности.

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