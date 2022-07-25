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В российских ресторанах запасов зарубежного крепкого алкоголя хватит до начала осени. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на представителей отрасли. Рестораторы считают, что избежать дефицита получится параллельным импортом и местным производством.

«Сейчас все рестораны постепенно выбирают достаточно большие запасы, которые были у всех поставщиков. По разным оценкам, их хватит до августа-начала сентября. Что будет после этого периода, сказать сложно, рестораторы рассчитывают на параллельный импорт и на то, что мы будем ввозить все те же самые позиции через Казахстан, Армению и другие страны СНГ. Думаю, что вся продукция продолжит поступать в РФ, но подорожает в полтора раза», — сказал управляющий партнер сети True Cost, Nome, Code Coffee Глеб Марач.

Шеф-бармен ресторана Folk Руслан Мингазов считает, что крепкий алкоголь иностранных брендов, ушедших с российского рынка, можно заменить только за счет параллельного импорта. При этом, по его оценкам, цены на такие спиртные напитки вырастут на 30-35%.

Если в России в ближайшие полгода-год не разрешат параллельный импорт крепкого алкоголя, предупредил он, то на рынке начнет расти доля контрафактных напитков. При этом он не исключил, что в условиях дефицита в России появятся местные производители джина, виски и других крепких напитков, в том числе крафтовых.

После 24 февраля многие иностранные производители алкоголя сообщили о прекращении поставок или намерении покинуть российский рынок. Среди них были такие известные компании, как голландский концерн Heineken («Охота», «Три Медведя», «Бочкарев», «Жигулевское»), британская компания Diageo (Guinness, Smirnoff, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), датская корпорация Carlsberg, чешская пивоварня Staropramen и многие другие.

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