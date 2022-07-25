В Мьянме казнили четырех противников режима, в том числе писателя и рэпера. Смертные приговоры в стране привели в исполнение впервые с конца 1980-х

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В Мьянме, где в 2021 году власть захватила хунта, впервые с конца 1980-х годов приведены в исполнение смертные приговоры, сообщает Reuters.

Между 22 и 25 июля были казнены бывший депутат «Национальной лиги за демократию», рэпер и активист, писатель . Их обвинили в помощи ополченцам в борьбе с хунтой. Приговор был вынесен на закрытом процессе в январе 2022 года.

Вместе с ними были казнены Хла Мио Аун и Аун Тура Зау, осужденные за убийство женщины, которая, предположительно, была информатором хунты, пишет DW.

Мать Пьо Зея То сказала BBC News, что она ничего не знала о предстоящей казни.

Когда мы в пятницу говорили по «Зуму», мой сын был здоров и улыбался. Он попросил меня отправить ему очки для чтения, словарь и немного денег для тюремного магазина. Я сегодня принесла эти вещи в тюрьму. Я не думала, что они его убьют. Я не верила в это.

Региональный директор правозащитной организации Amnesty International Эрвин Ван Дер Борхт заявил, что в Мьянме вынесено более ста подобных смертных приговоров и призвал международное сообщество срочно принять меры.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года под руководством главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлайна. Тогда же был введен режим чрезвычайного положения.

Перевороту предшествовали парламентские выборы 2020 года, на которых победила «Национальная лига за демократию», получив 83% мест в парламенте. Военные тогда заявили, что результаты выборов были фальсифицированы.

Ассоциация помощи политзаключенным (AAPP) сообщает, что после переворота было арестовано более 14 тысяч человек и около двух тысяч были убиты.

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Правительство Мьянмы во главе с нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи свергли военные. Они строят в стране «демократию с процветающей дисциплиной» Армию поддержали власти Китая

Подробнее о перевороте

Правительство Мьянмы во главе с нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи свергли военные. Они строят в стране «демократию с процветающей дисциплиной» Армию поддержали власти Китая