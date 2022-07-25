ФСБ объявила о попытке украинской разведки завербовать российских летчиков и угнать самолеты ВВС РФ

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ФСБ отчиталась о сорванной попытке угона российских боевых самолетов, сообщает «Интерфакс».

«Вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки министерства обороны Украины», заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники украинской военной разведки, по словам представителей ФСБ, «действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков».

Планировалось, говорится в сообщении ЦОС ФСБ, склонить российских летчиков «осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».

В ФСБ подчеркнули, что удалось не только сорвать операцию «украинской разведки», но и «получить сведения, которые помогли нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта, особенно, если речь идет о спецслужбах. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.

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