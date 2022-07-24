В Москве восемь человек задержали на акции возложения цветов к «Стене скорби»
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В Москве полицейские задержал шестерых активистов, возлагавших цветы к «Стене скорби» на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Один из задержанных был несовершеннолетним. Вместе с активистами полицейские задержали участника прокремлевского радикального движения SERB.
Также полицейские задержали активистку Татьяну Матвееву, которая была с плакатом «Мир не кровью, а дружбой и любовью должны мы уберечь».
Большинство задержанных отпустили без протоколов. На Матвееву составили протокол по статье о «дискредитации» армии.