ТАСС сообщил, что в Россию из Украины после начала войны приехали 2,8 миллиона человек. Зеленский заявлял, что их вывезли принудительно
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В Россию из Украины с конца февраля приехали более 2,8 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
В числе прибывших — 448 тысяч детей. По словам источника, примерно половина беженцев имеет паспорта ДНР и ЛНР.
Источник уточнил, что на территории 59 регионов России в 652 пунктах временного размещения находятся 33,3 тысячи человек, в том числе 11 241 ребенок.
Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в принудительном вывозе населения с территорий, находящихся под контролем российских военных.
Президент Владимир Зеленский 13 июля заявлял, что «два миллиона наших людей вывезли в Россию». По его словам, у этих людей отбирают документы и вывозят в отдаленные российские регионы, чтобы потом им было сложно возвращаться домой.