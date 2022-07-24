Россия включила Багамские острова в список «недружественных» стран

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Багамские острова, а также принадлежащие Великобритании Джерси и Мэн внесены Россией в список «недружественных» стран и территорий. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства.

Багамские острова попали в список, так как ввели запрет на любые операции с российским Минфином и Центробанком. Гернси и Мэн — потому что поддержали санкции, введенные Великобританией.

Список «недружественных» стран появился в России в 2021 году. Первоначально туда вошли США и Чехия.

После начала войны в Украине и введения санкций в список «недружественных» стран были добавлены все члены ЕС, а также Япония, Австралия, Новая Зеландия, Украина и некоторые другие страны, поддержавшие санкции.

«Недружественным» странам ограничена возможность нанимать граждан России для работы в своих дипмиссиях. Помимо этого, физические и юридические лица из РФ могут расплачиваться с кредиторами из «недружественных» стран в рублях, а не в валюте, прописанной в кредитных соглашениях.