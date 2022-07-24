Лавров: помимо России и Турции украинские суда с зерном будет охранять еще одна страна

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Обеспечивать безопасность украинских судов с зерном в Черном море, помимо России и Турции, будет еще одна страна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора.

Лавров не уточнил, что это будет за страна.

Соглашения об экспорте украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Россия и Украина не стали подписывать один и тот же документ, вместо этого каждая из сторон заключила отдельный договор с Турцией и ООН.

Утром 23 февраля российские войска нанесли удар по порту Одессы, который фигурировал в соглашениях. Украинская сторона обвинила Россию в нарушении договоренностей; Минобороны РФ позже заявило, что удар был нанесен по той части порта, где хранились ракеты и ремонтировались военные корабли.

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