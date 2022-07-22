РПЦ подготовила поправки, позволяющие передавать храмам «предметы религиозного назначения» из российских музеев

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В РПЦ предложили поправки к законодательству, которые позволят передавать церквям предметы и коллекции из музейных фондов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предложения РПЦ могут войти в подготовленные правительством для внесения в Госдуму поправки в законы «О Музейном фонде и музеях в РФ» и «Основы законодательства о культуре», которые призваны «закрепить принцип целостности собрания музеев России».

«Церковью предложены дополнения к законопроекту, направленные на то, чтобы музейные предметы и музейные коллекции религиозного назначения, включенные в состав государственной части музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в государственной собственности, могли передаваться в безвозмездное пользование религиозным организациям», — прокомментировала поправки руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По словам Чернеги, для передачи будет требоваться разрешение Минкульта. Сейчас предложенные церковью поправки проходят согласование.

Чернега также напомнила, что в 2022 году исполняется сто лет с начала кампании по изъятию церковных ценностей из храмов, и объяснила появление поправок «принципом исторической справедливости».

16 июля из Третьяковской галереи вывезли икону «Троица» для богослужения в Сергиевом Посаде в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского; это произошло по инициативе патриарха Кирилла. Музейные работники опасались, что икона могла получить повреждения из-за неподобающих температуры и влажности, которые было невозможно обеспечить во время службы. Официально в Третьяковке сообщили, что «видимых признаков ухудшения состояния» иконы не выявлено, однако после возвращения ее временно убрали из экспозиции для осмотра реставраторами.

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