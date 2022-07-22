Reuters: на дочернем предприятии Hyundai в Алабаме использовали труд детей-мигрантов

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В Алабаме на дочернем предприятии компании Hyundai по крайней мере несколько месяцев назад использовали труд детей, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о фабрике по штамповке металла компании SMART Alabama LLC, в которой Hyundai является мажоритарным владельцем. Предприятие поставляет детали для популярных моделей Elantra, Sonata и Santa Fe, которые собирают на главном американском заводе Hyundai в Алабаме.

Некоторые бывшие рабочие фабрики рассказали агентству, что бок о бок с ними работали десятки несовершеннолетних. По американским законам люди младше 18 лет не могут работать на производстве по штамповке металла, пишет Reuters.

Reuters пишет, что узнало об этой практике после того, как в феврале 2022 года в Алабаме ненадолго пропала 13-летняя девочка из Гватемалы, работавшая на фабрике. Там также работали ее братья 12 и 15 лет. Факт трудоустройства детей на предприятии подтвердили журналистам в местной полиции, а также отец детей. По информации агентства, в этот период дети не ходили в школу, что запрещено законами Алабамы.

После того, как история об исчезновении девочки попала в местные СМИ, SMART уволил некоторое количество несовершеннолетних рабочих, пишет Reuters. Фабрика, по данным агентства, жаловалась на нехватку рабочей силы и при этом регулярно подвергается штрафам за нарушения в области безопасности.

В SMART заявили, что никогда осознанно не нанимали людей, которые не имеют права работать на производстве, и возложили ответственность на рекрутинговые агентства. В Hyundai не ответили на вопросы Reuters.