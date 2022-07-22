«Путин представляет большую угрозу для США, чем в свое время Гитлер». Информатор, который «слил» «панамский архив», впервые за шесть лет дал интервью

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Информатор, который в 2016 году передал журналистам материалы «панамского архива», впервые за шесть лет дал интервью. В нем он заявил, что деньги, спрятанные в офшорах, помогают президенту РФ Владимиру Путину воевать с Украиной.

«Путин — большая угроза для США, чем в свое время был Гитлер, а подставные компании — его лучшие друзья. Подставные компании, финансирующие российскую армию, — именно то, что убивает ни в чем не повинных гражданских лиц в Украине», — заявил информатор.

Он также подчеркнул, что рад санкциям против виолончелиста Сергея Ролдугина, чье имя фигурировало в «панамском архиве» и которого журналисты называли хранителем активов самого Путина.

Информатор также выразил мнение, что все активы российской элиты в офшорах можно отследить и предать гласности, но для этого «нужна политическая воля».

«Панамский архив» был опубликован в 2016 году. В связях с малоизвестной офшорной фирмой Mossack Fonseca были уличены сотни политиков, знаменитостей и общественных деятелей. Публикация привела к отставкам членов правительств некоторых стран, а также позволила вернуть по всему миру более 1,3 миллиарда долларов налоговых поступлений.

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