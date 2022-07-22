Лукашенко разрешил заочно судить обвиняемых, которые уехали из Беларуси

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Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Беларуси, которые позволят проводить заочные суды над обвиняемыми, которые находятся за пределами страны. Об этом сообщает государственное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Такое специальное судебное производство разрешается проводить в отношении обвиняемых по уголовным делам о терроризме, геноциде, наемничестве, измене государству, диверсии, создании экстремистского формирования, массовых беспорядков, призывах к санкциям.

Как отмечает «Зеркало», всего заочно смогут судить по 48 уголовным статьям, часть из которых предусматривает наказание вплоть до смертной казни. Закон сформулирован так, что судить заочно смогут фактически любого совершеннолетнего гражданина Беларуси, пишет издание.

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По части из этих уголовных статей возбуждены уголовные дела на белорусских оппозиционеров. В частности, в отношении лидера протестов в стране в 2020 году Светланы Тихановской были возбуждены шесть уголовных дел по , по которым теперь возможен заочный суд.

«Предусмотренные законом изменения направлены на обеспечение неотвратимости уголовной ответственности за совершенные преступные деяния, укрепление гарантий реализации конституционного права на судебную защиту, обеспечение законности и стабильности судебных решений по уголовным делам», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.