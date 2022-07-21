Президент Италии распустил парламент после отставки премьер-министра Марио Драги

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента страны. Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

Маттарелла заявил, что выборы должны быть проведены в течение 70 дней. Точную дату определит правительство. Вероятнее всего, они состоятся в конце сентября, пишет Reuters.

«Время, через которое мы проходим, не позволяет сделать паузу в работе правительства, необходимой для противодействия экономическому и социальному кризису, растущей инфляции», — сказал президент.

Новость дополняется

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги дважды за неделю подавал в отставку.

Президент Маттарелла «принял к сведению» прошение об отставке и попросил Драги остаться в качестве временно исполняющего обязанности премьер-министра.