Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Международная ассоциация квиддича (IQA) объявила 20 июля, что сменит название игры квиддич на квадбол.

В организации назвали две причины, почему вид спорта, существующий больше 15 лет, решили переименовать. «Во-первых, Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, все чаще подвергается пристальному вниманию из-за своей трансфобной позиции», — заявили в ассоциации.

Кроме того, торговая марка «квиддич» принадлежит компании Warner Bros., а ассоциация рассчитывает на дальнейшее развитие этого вида спорта, отметили в IQA. Права на новое название «квадбол» получат две организации — US Quadball и североамериканская Главная лига квиддича (MLQ), которые первыми выступили за переименование.

В международной ассоциации квиддича отметили, что название квадбол (quad — «четверка» и ball — «мяч») связано как с количеством мячей, задействованных в игре, так и с числом позиций, которые могут выбрать игроки. В этой игре, как и в квиддиче в «Гарри Поттере», есть охотники, загонщики, вратарь и ловец, в соревнованиях задействованы четыре мяча: квоффл, два бладжера и снитч (точно такие же названия в книгах Роулинг). В игре среди прочего используют своеобразные метлы, которые игроки зачастую носят между ног. Полные правила игры опубликованы на сайте ассоциации.

Как играть в реальный квиддич VICE Asia

Последний международный турнир по квиддичу пройдет 23 и 24 июля в Ирландии, после чего IQA станет проводить соревнования по квадболу. В чемпионате примут участие 20 команд из Европы, Австралии и Гонконга. IQA будет транслировать игры у себя в ютьюбе.

Квиддич как реальный вид спорта появился в 2005 году, а в 2007 году в США прошли первые соревнования между вузами по квиддичу. Сейчас, по оценке IQA, в 40 странах мира существует 600 команд по квиддичу.

Джоан Роулинг обвиняют в трансфобии из-за ее высказываний о трансгендерных людях. Защитники прав трансгендерных людей выступают против писательницы, начиная с 2019 года. Обвинения в трансфобии стали звучать после того, как в июне 2020 года она выпустила колонку «о вопросах гендера и пола».

Читайте также

Говорят, писательница Джоан Роулинг нетерпимо относится к трансгендерным людям. Это правда? Что такого она сказала?

Читайте также

Говорят, писательница Джоан Роулинг нетерпимо относится к трансгендерным людям. Это правда? Что такого она сказала?