Евросоюз ввел санкции против Собянина, Безрукова, Машкова и лидера «Ночных волков»

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Евросоюз официально объявил о новых ограничениях против России из-за войны в Украине. В санкционные списки попали 57 россиян и структур из РФ, сообщается в официальном журнале ЕС.

В частности, под санкции попали заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург), фонд «Русский мир», движение «Юнармия» и Сбербанк.

Как ранее сообщали в Совете ЕС, новые ограничения предусматривают запрет на операции с российским золотом и расширение списка товаров, которые могут быть использованы Россией в военной и технологической сферах.

При этом Евросоюз решил вывести из-под санкций транзакции с государственными компаниями, связанными с российской сельскохозяйственной продукцией (продажа пшеницы и удобрений) и транспортировкой нефти в третьи страны. Такое решение объясняется обеспечением продовольственной и энергетической безопасности в мире.

В МИД России назвали санкции ЕС «нелегитимными» и «губительными» для глобальной экономики и безопасности.

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Предыдущий, шестой, пакет санкций ЕС был представлен в начале июня. Он включает в себя поэтапный отказ Евросоюза от российской нефти.

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