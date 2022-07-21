Европейский центральный банк поднял базовую процентную ставку впервые с 2011 года

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Европейский центральный банк поднял базовую процентную ставку по кредитам на 50 базисных пунктов — до 0,50%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Базовая процентная ставка по депозитам выросла до 0,00% (раньше она была отрицательной), по — до 0,75%.

Европейский центробанк заявил, что повышает ставки для борьбы с инфляцией. В июне 2022 года она достигла 8,6%, более чем в четыре раза превысив целевой показатель ЕЦБ (2%).

Это первое повышение трех ключевых процентных ставок ЕЦБ с 2011 года. То, что они будут повышены, регулятор анонсировал в июне.

Основной фактор роста инфляции в еврозоне — повышение цен на энергоносители. Они дорожают во многом из-за вторжения России в Украину и введения санкций в отношении РФ.

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