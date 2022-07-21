Бывшего режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии по делу о сексуальном насилии в отношении подростка

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Солнцевский районный суд Москвы приговорил бывшего режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима по делу сексуальном насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Как отмечает «Коммерсант», заседание суда проходило в закрытом режиме, неизвестно, признал ли осужденный вину.

Белостоцкого арестовали в октябре 2020 года по в половом сношении с малолетним. На стадии следствия, режиссера обвиняли по о развратных действиях в отношении подростка.

В итоге суд признал Белостоцкого виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным прокуратуры, в ноябре 2018 года режиссер в своей московской квартире совершил действия сексуального характера в отношении знакомого мальчика.

Илья Белостоцкий — режиссер, сценарист, продюсер. Член Гильдии кинорежиссеров России с 2004 года. В 2017 году выступил одним из режиссеров фильма «Ералаш в кино».

Анонимный телеграм-канал «112» утверждал, что дома у Белостоцкого обнаружили детскую порнографию. Телеграм «Осторожно, новости» сообщал, что один из свидетелей рассказал о «целой коллекции детского порно» в доме режиссера, а следователи в ходе обыска нашли фотографии и видеозаписи с обнаженными детьми.

По данным СМИ, с 2020 по 2021 год близкие Белостоцкого скрывали, где находится режиссер, и говорили, что он тяжело болен и не может выйти на связь.