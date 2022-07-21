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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что он госпитализирован.

«Я нахожусь в кабинете. Так крепко, как сейчас, я еще никогда не чувствовал себя. И плохая новость для всех, кто запускает такие фейки: я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к пожилым людям: 44 — это не 70», — сказал Зеленский.

Президенту Украины исполнилось 44 года в январе 2022-го. 70 лет в октябре исполнится президенту России Владимиру Путину.

Ранее СМИ сообщали, что в эфире двух украинских радиостанций «роботизированный голос» несколько раз подряд заявил, что Владимир Зеленский находится в реанимации, а его обязанности выполняет спикер Верховной Рады.

Радиогруппа TAVR Media заявила, что она подверглась кибератаке, и предупредила, что распространенная в эфире информация об ухудшении здоровья Зеленского не соответствует действительности.

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