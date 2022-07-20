В России зафиксирована максимальная с мая суточная заболеваемость COVID-19
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По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 20 июля, в России за сутки выявлено 5685 случаев заболевания COVID-19.
Суточная заболеваемость в России превысила 5000 случаев впервые с начала мая, отмечает «Интерфакс». За минувшие сутки умерли 37 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.
В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 1670 случаев заражения COVID-19 — это максимум с марта. Накануне сообщалось о 790 инфицированных.