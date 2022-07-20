ЦБ предложил ограничить доступ россиян к иностранным акциям

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Центральный банк России предложил ввести временный запрет на торговлю иностранными ценными бумагами для неквалифицированных инвесторов. Причиной такого решения регулятор назвал «санкционные риски, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение ЦБ.

Для снижения рисков регулятор считает необходимым повысить порог размера активов, необходимого для получения статуса квалифицированного инвестора — с шести до 30 миллионов рублей. Помимо этого, предлагается усложнить процедуру внутрибанковского тестирования и пересмотреть доступный размер максимального плеча для неквалифицированных инвесторов. Также ЦБ предложил учитывать только ликвидные активы и исключить экономическое образование из списка самостоятельных критериев для получения статуса, пишет The Bell.

«В настоящий момент времени подобные сделки (с иностранными акциями) являются потенциально чрезвычайно рискованными для неквалифицированного инвестора. Ни рынок, ни мы, как регулятор, не всегда можем ему в этом помочь, потому что эти риски реализованы на стороне не российской. Понимая, что этот риск может повторяться, мы считаем, что на время необходимо ограничить возможность увеличивать позицию по иностранным ценным бумагам для неквалифицированного инвестора и смотреть, как развивается ситуация», — приводит слова руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамута газета «Коммерсант».

Новые ограничения не коснутся бумаг министерства финансов РФ, а также акций иностранных эмитентов, выпущенных в России, или ценных бумаг эмитентов, которые ведут экономическую деятельность в РФ, отмечает РБК.

Статус квалифицированного инвестора дает доступ ко всем финансовым инструментам, которые торгуются на бирже. Ограничение доступа к ним для начинающих инвесторов связано с тем, что многие финансовые инструменты имеют сложную структуру и несут высокий риск.

В данный момент статус квалифицированного инвестора можно получить, выполнив одно из условий: наличие шести миллионов рублей на банковском счете или в некоторых иных активах на эту сумму, подтвердив наличие высшего экономического образования или наличие опыта работы в профессиональном участнике рынка. Последняя опция — достижение оборота по всем совершенным сделкам за последний год на сумму не менее шести миллионов рублей, при этом совершая сделки не реже 10 раз за квартал и не менее одной сделки за месяц.

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