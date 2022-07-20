Сотрудников Роспотребнадзора по всей России заставили скинуться по 1000 рублей на строительство храма в Мытищах

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Сотрудников Роспотребнадзора по всей России призвали сделать пожертвование на строительство храма в Подмосковье, сообщает MSK1.ru со ссылкой на источник в ведомстве. Соответствующие письмо было разослано во все отделения Роспотребнадзора в мае, однако известно о нем стало только сейчас.

В письме сотрудников просят принять участие в сборе средств на строительство храма-памятника Седмиозерной иконы Божией Матери, приуроченного к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы в России.

Храм, говорится в письме, будет построен в честь Седмиозерной иконы Божией Матери, «чудесным образом остановившей эпидемию чумы, захватившей страну от Москвы до Казани в XVII веке». Оригинал иконы хранится в Петропавловском соборе Казани. День Седмиозерной иконы празднуют три раза в год: 9 июля, 10 августа и 26 октября.

Организатор строительства — «Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей» — также попросил ведомство предоставить информацию об участии сотрудников в проекте.

«Это пришло по всем отделениям Роспотребнадзора во всех регионах страны. На общей линейке нам озвучили, что каждый должен сдать по 1000 рублей на строительство этого храма», — приводит слова сотрудника ведомства MSK1.ru.

На официальной странице организатора сказано, что храм будет построен на территории Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана в Мытищах. Организация получила соответствующие разрешения, а патриарх Кирилл благословил строительство.

В декабре 2018 года в СМИ появились сообщения, что псковским военным урезали новогодние премии из-за сбора средств на строительство главного храма Минобороны. Ведомство тогда отвергло заявления журналистов и назвало эту информацию «фейковым вбросом украинских пропагандистов».

Строительство храма Минобороны завершилось 9 мая 2020 года. На его официальном сайте сказано, что храм был построен на добровольные пожертвования, а их общая сумма составила более трех миллиардов рублей.