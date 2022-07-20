Магнус Карлсен отказался защищать звание чемпиона мира по шахматам. За титул сыграют Ян Непомнящий и Дин Лижэнь

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался в очередной раз защищать свой титул в 2023 году.

Как и в прошлый раз, его соперником должен был стать россиянин Ян Непомнящий, выигравший турнир претендентов. Теперь матч за звание чемпиона мира проведут Непомнящий и китаец Дин Лижэнь, который в турнире претендентов занял второе место.

Карлсен пояснил, что у него нет мотивации проводить еще один матч за звание чемпиона мира. По словам шахматиста, он думал об этом решении более полутора лет и обсуждал его как с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), так и с Непомнящим.

Карлсен и раньше допускал, что откажется от участия в очередном матче за звание чемпиона мира. Он говорил, что его мотивация будет достаточной, лишь если его соперником станет французский шахматист иранского происхождения Алиреза Фирузджа.

Магнус Карлсен стал чемпионом мира по шахматам в 2013 году. Он защитил этот титул в 2014-м, 2016-м, 2018-м и 2021 году. Последним его соперником был Ян Непомнящий.

Дин Лижэнь стал участником турнира претендентов 2022 года после дисквалификации россиянина Сергея Карякина из-за высказываний в поддержку войны России против Украины.

Читайте также

От матча за звание чемпиона мира по шахматам ждут зрелища, но большинство партий, скорее всего, опять сыграют вничью. Проблема в формате турнира

Читайте также

От матча за звание чемпиона мира по шахматам ждут зрелища, но большинство партий, скорее всего, опять сыграют вничью. Проблема в формате турнира