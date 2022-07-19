Власти Украины намерены добиваться введения санкций в отношении родственников россиян, участвующих в войне

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Украина будет добиваться, чтобы под санкции попали родственники россиян, участвующих в войне. Об этом заявил в интервью «Новому времени» глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья тоже были в списках на санкции. Они должны знать, что если ты пришел убивать украинцев, твои дети не должны ехать учиться в цивилизованные страны.

Ермак признал, что добиться введения таких ограничительных мер «тяжело с юридической точки зрения». «Но мы работаем над тем, чтобы семьи этих солдат даже не могли уехать отдыхать в Турцию. Сегодня это еще сложно, но в будущем мы точно этого добьемся», — подчеркнул он.

Во время войны нужно особенно осторожно относиться к информации, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.

В санкционные списки Евросоюза на данный момент включены представители российского военного командования, а также военнослужащие, которых подозревают в противозаконных действиях на территории Украины, например, в причастности к убийствам мирных жителей в Буче. Под санкциями находятся родственники некоторых российских бизнесменов и политиков. Например, дочери и бывшая жена президента РФ Владимира Путина, супруга и дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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