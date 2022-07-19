В Якутии и Хабаровском крае объявлен режим ЧС федерального уровня из-за пожаров

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Рослесхоз объявил о введении на территории Якутии и Хабаровского края режима черезвычайной ситуации федерального уровня из-за лесных пожаров, сообщает ТАСС.

Введение режима ЧС, пояснил глава Рослесхоза Иван Советников, позволяет по упрощенной процедуре рассматривать вопрос о привлечении дополнительных сил из соседних регионов, а также МЧС России.

«В Хабаровском крае и Якутии в рамках межрегионального маневрирования уже работают свыше 550 бойцов Авиалесоохраны», — добавил он.

В Рослесхозе подчеркнули, что пока с начала 2022 года в этих регионах ситуация с лесными пожарами лучше, чем год назад, но режим ЧС решили ввести заранее. «В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели права использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев», — заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

По данным Рослесхоза, с начала 2022 года и до 19 июля общая площадь лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае составила 603,4 тысячи гектаров. Это в 3,2 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как было в 2021 году

В Якутии сгорело уже более семи миллионов гектаров леса. По площади это Ирландия Вот фотографии и рассказ Дениса Синякова о том, как выглядит тушение лесных пожаров (не так, как вы себе представляете)

Как было в 2021 году

В Якутии сгорело уже более семи миллионов гектаров леса. По площади это Ирландия Вот фотографии и рассказ Дениса Синякова о том, как выглядит тушение лесных пожаров (не так, как вы себе представляете)