Умер художник Клас Ольденбург. Он создавал гигантские скульптуры в виде самых обычных предметов (например, прищепки)

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Американский художник шведского происхождения Клас Ольденбург умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщило издание Art News со ссылкой на представителей двух галерей, выставлявших работы художника.

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Ольденбург родился в 1929 году в Стокгольме в семье шведского дипломата. Будущий художник провел детство в Чикаго. После школы он учился в Йельском университете и в Институте искусств в Чикаго.

Ольденбург провел свою первую выставку в Нью-Йорке в 1959 году. В начале своей карьеры он делал так называемые «мягкие скульптуры» (одна из самых известных — «Напольный бургер») и занимался .

Позднее художник стал создавать скульптуры повседневных предметов в гигантском размере. Среди его самых известных работ — стальная «Прищепка» высотой более 13 метров, установленная напротив мэрии Филадельфии. Также Ольденбург делал скульптуры в виде бейсбольной биты, бадминтонного воланчика, рожка мороженого, пилы, щетки и совка. Эти работы находятся в центрах разных городов мира.

Творчество Ольденбурга относят к поп-арту. Со второй половины 1970-х многие свои скульптуры он создавал вместе с женой Кузи ван Брюгген.