Певцу Вадиму Чельдиеву дали 10 лет колонии за призывы к антиковидным протестам в Северной Осетии

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Ростовский областной суд приговорил к десяти годам лишения свободы оперного певца Вадима Чельдиева по делу об антиковидных протестах в Северной Осетии. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков.

Чельдиев был признан виновным в призывах в экстремистской деятельности и в участии в массовых беспорядках, а также в насилии над полицейскими. Два других фигуранта дела, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов, получили по восемь и восемь с половиной лет колонии соответственно.

Как отмечает Чиков, фигуранты дела были признаны фактическими организаторами протестов. Прокуратура требовала для Чельдиева, Чиркирова и Бесолова по 11 и девять лет лишения свободы.

Антиковидный митинг во Владикавказе прошел 20 апреля 2020 года, в разгар режима самоизоляции. Акцию протеста пытались разогнать; в итоге она переросла в стычки митингующих с полицейскими. Были задержаны более 100 человек, 65 из них были впоследствии подвергнуты административному аресту, были заведены более 20 уголовных дел.

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