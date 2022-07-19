Минтруд предложил доплачивать людям до 35 лет за переезд с Северного Кавказа в Сибирь и на Дальний Восток

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Минтруд предложил делать выплаты из бюджета молодым людям до 35 лет, которые переезжают из «трудоизбыточных» регионов в регионы, испытывающие недостаток в рабочей силе. Внимание на соответствующий проект постановления правительства обратили «Ведомости».

Как отмечает ведомство, мера «направлена на стимулирование внутренней трудовой миграции молодежи и обеспечение потребности импортозамещающих предприятий».

К «трудоизбыточным» регионам Минтруд предлагает отнести республики Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Чечню), а также Алтай и Тыву — в этих регионах безработица в два раза превышает среднюю по стране. Переехать их жителям предлагается в ряд регионов на Северо-Западе, Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

Общая сумма выплаты в случае переезда может составить 116 800 рублей. На нее смогут претендовать только те, кто уже заключил договор о трудоустройстве на новом месте.